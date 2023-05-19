Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе

Фото: sevosetia.ru

Казахстан будет продолжать активное участие в реализации совместного строительства "Пояса и Пути". Об этом на первом Саммите "Центральная Азия – Китай" в Сиане заявил Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Ровно десять лет назад в Астане Председатель Си изложил концепцию мегапроекта "Пояса и Пути". За прошедшее время эта инициатива доказала свою эффективность и востребованность в мировом масштабе. Можно с уверенностью сказать, что мегапроект способствовал возрождению Великого Шелкового пути, созданию современной транспортной инфраструктуры на территории многих стран. Как ближайший сосед и надежный партнер Китая, мы будем продолжать активное участие в реализации совместного строительства "Пояса и Пути", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что важным шагом в этом направлении станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе.

"Одним из ключевых участков маршрута "Китай – Центральная Азия – Европа" является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры", - сообщил Токаев.

Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, власти Казахстана считают необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Касым-Жомарт Токаев пригласил китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов.

"Большие перспективы для наших стран также открывает использование потенциала железной дороги "Казахстан – Туркменистан – Иран". Эта магистраль выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива", - отметил глава государства.

Президент также сделал акцент на углублении промышленной кооперации. Эта сфера призвана стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии.

"Вовлечение Китая в региональные проекты, безусловно, будет способствовать их эффективному продвижению. В этой связи предлагаю разработать План промышленной кооперации ЦА-КНР с учетом преимуществ и потребностей стран нашего региона", - сказал Токаев.

По его словам, огромными перспективами обладает развитие такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение. Президент отметил, что взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Налажено производство легковых и грузовых автомобилей, реализованы проекты по выпуску электромобилей.