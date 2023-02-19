Железнодорожные пути в Конаеве могут перенести за пределы города

Фото: рixabay

Железнодорожные пути в Конаеве могут перенести за пределы города. Новый областной центр расширяется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В планах построить современные социальные объекты и жилые дома. И железная дорога не должна стать этому преградой, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития во время визита в регион.

Марат Карабаев ознакомился с ходом строительства автомобильных дорог. Отмечу, в этом году в Алматинской области планируют сдать в эксплуатацию новую объездную трассу, протяжённостью 66 километров.

"На 80 % бетонные работы завершены. В этом году остаются подъездные пути к этой части и открытие движения мы планируем в этом году. Что касается БАКАДа, БАКАД участок протяженностью 66 км, дорога первой категории с 6 и 4 полосами движения. В настоящее время дорожные работы, асфальто-бетонные работы завершены на объекте. Ведутся работы по установке ограждения и дорожных знаков, и соответствующей системы", - заявил председатель комитета авТолеген Абдуллин,томобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.