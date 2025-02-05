2024 год для казахстанских заводов отрасли ЖД машиностроения стал рекордным по объемам производства: 124 локомотива, 2 565 грузовых и 122 пассажирских вагона, передаёт BaigeNews.kz. Рост производства позволил обновить подвижной состав и снизить зависимость от импорта.

Ежегодно миллионы пассажиров совершают поездки по стране, предприятия железнодорожного машиностроения создают рабочие места, развивают регионы и повышают экономический потенциал Казахстана.

Протяженность железнодорожных путей в стране составляет 21 тыс. км, по которым в 2024 году перевезено почти 21 млн пассажиров и более 430 млн тонн груза.

За 10 лет в Казахстане обновили порядка 600 вагонов. В 2024 году в эксплуатацию введены 143 новых вагона, в том числе отечественного производства, что позволило повысить качество перевозок по маршрутам "Кызылорда-Семей", "Астана-Кокшетау", "Павлодар-Алматы", "Павлодар-Туркестан", "Жезказган-Алматы", "Актобе-Атырау" и "Мангыстау-Атырау". В 2025 году ожидается поступление еще 226 вагонов, что снизит уровень износа парка с 44 до 38% и обеспечит более комфортные условия для пассажиров.

Новые вагоны оснащены современными системами климат-контроля, улучшенной шумоизоляцией и удобными спальными местами, что позволит преодолевать расстояния в более комфортных условиях с повышенным сервисом.

Железнодорожное машиностроение влияет не только на развитие транспортной инфраструктуры, но и на снижение уровня безработицы за счет создания рабочих мест. В отрасли работают 60 отечественных предприятий, где занято около 8 000 человек. В 2024 году открыты новые производства в Астане, Костанае и Экибастузе, обеспечившие работой 215 человек.

В ближайшие два года в Казахстане реализуют 12 инвестиционных проектов, которые создадут 3 000 новых рабочих мест. Средняя заработная плата работников отрасли уже сейчас составляет 440 тыс. тенге, спрос на специалистов растет. Отрасли требуется порядка 3 500 новых кадров. Подготовка необходимых для отрасли специалистов ведётся в 39 вузах и 39 колледжах.

В 2024 году в ЖД машиностроение инвестировано 23,2 млрд тенге. Объем выпуска подвижного состава увеличился в 5 раз, что позволило запустить новые заводы и снизить зависимость от импорта.

В 2025 году в Атырауской области начнут производить грузовые вагоны. Проектная мощность завода – 6000 единиц в год. Будет привлечено 20 млрд тенге инвестиций и создано 180 рабочих мест.

В этом году запустят завод по сервисному обслуживанию локомотивов в Жамбылской области, проектная мощность – 50 единиц в год.

В Северо-Казахстанской области стартует производство вагон-платформ и пассажирских вагонов, а также второй этап производства вагонов-термосов с увеличенной грузоподъемностью для перевозки скоропортящихся грузов.

Также в 2025 году в Карагандинской области начнется производство колесных пар и выпуск опорных балок локомотивов в г.Атырау.

К 2028 году в Казахстане появятся грузовые электровозы нового поколения, которые будут на 40% дешевле в производстве и на 20% эффективнее действующих моделей.

По данным Министерства транспорта, в 2024 году отремонтировано 1 400 км железнодорожных путей. Сейчас ведется строительство 1 100 км новых дорог, среди которых "Достык-Мойынты", которая увеличит пропускную способность участка в 5 раз, улучшая международный транзит. Алматинская обводная железная дорога снизит нагрузку на ж/д сеть региона, а "Дарбаза-Мактаарал" создаст новые транспортные связи в южных регионах.

Дополнительно запланировано строительство железной дороги между станциями "Кызылжар" и "Мойынты", что повысит мобильность населения и упростит транспортную логистику.

Сегодня локализация производства в железнодорожном машиностроении Казахстана достигает 70%, что снижает зависимость от внешних поставок. Открытие новых предприятий позволяет выпускать больше вагонов, локомотивов и комплектующих внутри страны, делая железнодорожный транспорт надежнее и доступнее.

"Казахстанский железнодорожный сектор бьет рекорды. 124 локомотива, 2 565 грузовых и 122 пассажирских вагона по итогам прошлого года – это не просто цифры, а рост экономики, новые рабочие места и сильная промышленность Казахстана, наша независимость в том числе. Сегодня мы не просто производим рекордное количество вагонов и локомотивов – мы строим будущее отечественной промышленности", - сказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

Все эти меры направлены на повышение качества жизни казахстанцев: новые поезда обеспечивают комфортные перевозки, новые заводы дают работу жителям регионов, модернизация инфраструктуры открывает больше возможностей для путешествий и бизнеса.