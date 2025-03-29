Расширение транспортных маршрутов и упрощение транзита между Казахстаном и Узбекистаном обсудили руководители АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "Узбекистон темир йуллари" на встрече в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, главная тема на повестке дня — увеличение пропускной способности железнодорожного стыка Сарыагаш на 50%. Это значит, что теперь больше товаров сможет пересекать границу без долгого ожидания.

Также обсуждали вопросы, актуальные и для казахстанских поставщиков зерна. Узбекистан снижает тариф на транзит в Афганистан сразу на 40%, что сделает перевозки через стык Оазис на станцию Галаба выгоднее и откроет новые рынки сбыта.

Кроме того, страны договорились совместно развивать Трансафганский коридор, который свяжет Центральную Азию с Южной и обеспечит удобный выход на мировые рынки.