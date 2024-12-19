Троих жителей ВКО приговорили к лишению свободы за незаконное культивирование наркорастений, передаёт BaigeNews.kz.

В августе сотрудниками департамента полиции на транспорте в Восточно-Казахстанской области задержана группа лиц, выращивавших растения, содержащие наркотические вещества. Один из них работал железнодорожником.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 42 килограмма "марихуаны".

По факту проведено досудебное расследование. Приговором суда №2 Усть-Каменагорска злоумышленники осуждены к различным срокам лишения свободы - до 3,5 года.