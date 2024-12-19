  • 19 Декабря, 16:50
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Железнодорожник выращивал марихуану в ВКО

Из незаконного оборота изъято 42 килограмма запрещённых веществ.

Сегодня, 15:44
АВТОР
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департамент полиции на транспорте Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: департамент полиции на транспорте

Троих жителей ВКО приговорили к лишению свободы за незаконное культивирование наркорастений, передаёт BaigeNews.kz.

В августе сотрудниками департамента полиции на транспорте в Восточно-Казахстанской области задержана группа лиц, выращивавших растения, содержащие наркотические вещества. Один из них работал железнодорожником.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 42 килограмма "марихуаны".

По факту проведено досудебное расследование. Приговором суда №2 Усть-Каменагорска злоумышленники осуждены к различным срокам лишения свободы - до 3,5 года.

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