Железнодорожник выращивал марихуану в ВКО
Из незаконного оборота изъято 42 килограмма запрещённых веществ.
Сегодня, 15:44
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Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
249Фото: департамент полиции на транспорте
Троих жителей ВКО приговорили к лишению свободы за незаконное культивирование наркорастений, передаёт BaigeNews.kz.
В августе сотрудниками департамента полиции на транспорте в Восточно-Казахстанской области задержана группа лиц, выращивавших растения, содержащие наркотические вещества. Один из них работал железнодорожником.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 42 килограмма "марихуаны".
По факту проведено досудебное расследование. Приговором суда №2 Усть-Каменагорска злоумышленники осуждены к различным срокам лишения свободы - до 3,5 года.
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