Железнодорожник ударил ножом коллегу в области Улытау
Приговор мужчине вынесли в суде.
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В Жанааркинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина Б., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что мужчина работал слесарем по ремонту путей. С 18 сентября он находился в служебной командировке в посёлке Жанаарка. 27 сентября около 19:00 Б. купил спиртное и, выпив его, находился в вагоне, закреплённом за филиалом АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы".
"В ходе конфликта с коллегой Ж., находясь в состоянии гнева, Б. нанёс последнему ножевое ранение в левую сторону тела, причинив тяжкий вред здоровью", - сообщили в суде.
Подсудимый признал вину, раскаялся, извинился перед потерпевшим и заявил о примирении. Он возместил причинённый ущерб и просил суд о смягчении наказания.
Действия мужчины были квалифицированы как тяжкое преступление. Приговором суда он признан виновным и приговорён к трём годам лишения свободы.
Также вынесено частное постановление в адрес филиала АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" с рекомендацией обратить внимание на предотвращение подобных случаев.
Приговор не вступил в законную силу.
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