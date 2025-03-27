Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с ходом реализации поручений Президента по развитию промышленности, оказанию мер поддержки отечественных товаропроизводителей и внедрению цифровых решений, передаёт BaigeNews.kz.

На площадке медного рудника открытого типа "Бозшаколь" Премьер-министр ознакомился с технологическим процессом. Ежегодно на предприятии обрабатывается 30 млн тонн руды. В прошлом году выпущено 105 тыс. тонн меди, попутно здесь также производят золото, серебро и цинк в концентрате. Готовая продукция экспортируется в Китай, Турцию, Узбекистан, Бельгию. Отдельное внимание уделяется подготовке молодых специалистов в рамках инициированного Президентом Года рабочих профессий. В текущем году на предприятие планируется привлечь более 200 студентов для оплачиваемой стажировки. Всего на сегодняшний день компанией создано более 14 тыс. рабочих мест.

Премьер-министра проинформировали о проводимой работе по внедрению современных технологий, включая развитие систем искусственного интеллекта на производственных площадках. Полная диспетчеризация охватывает все этапы – от дробления руды до выпуска концентрата. Применяются системы моделирования производственных процессов и дроны для 3D-моделирования карьеров, что значительно повышает точность и эффективность работ.

"Надо идти в переработку, более высокий передел – Президент ставит такую задачу. В Налоговом кодексе предусмотрены преференции: тот, кто производит продукцию высоких переделов, будет меньше платить налогов. Все делается для стимулирования перерабатывающей промышленности. Это значит, что совсем другие деньги в стране будут оставаться. Сейчас многие государства на казахстанском сырье развивают переработку. Нам надо самим. Тем более крупные предприятия, как группа "Казахмыс", KAZ Minerals – имеют возможность инвестировать", — подчеркнул Олжас Бектенов.

В Экибастузе на территории ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" Премьер-министр ознакомился с текущими производственными мощностями отечественного производителя универсальных грузовых полувагонов, крытых вагонов, вагонов-платформ, а также планами по дальнейшему наращиванию показателей с учетом ежегодного роста объемов грузоперевозок. Генеральный директор ТОО "SMP Group" Ержан Қуанган сообщил, что с момента основания предприятие выпустило более 9 тыс. полувагонов, 26 платформ и 2 крытых вагона. Производственная мощность увеличилась со 100 до 240 вагонов в месяц. Сегодня компания досрочно выполняет контракт на поставку 3 тыс. полувагонов, завершение которого запланировано на май 2025 года. Внимание уделено вопросам взаимодействия в рамках реализации Концепции развития транспортно-логистического комплекса.