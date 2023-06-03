Железнодорожная катастрофа в Индии: число погибших выросло до 288

Фото: GETTY IMAGES

Число погибших в железнодорожной катастрофе на востоке Индии выросло до 288, а количество госпитализированных с травмами — до 900, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Ранее речь шла о не менее 208 погибших.

Фото: GETTY IMAGES

Напомним, трагедия произошла в индийском штате Одиша. По предварительным данным, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал экспресс "Есвантпур-Хаора". Он врезался в эти вагоны, после чего, как сообщают индийские чиновники, произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял на путях. Других подробностей пока не поступало.

Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов. По оценкам местных властей, число жертв может вырасти.

К месту катастрофы прибыло уже более 200 машин скорой помощи, на дежурство дополнительно вызваны более 100 врачей, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах, спасательная операция продолжается.

Фото: GETTY IMAGES

Один из выживших рассказал индийскому новостному агентству ANI, что, когда случилось авария, на него упали 10-15 человек.

"Я повредил руку и шею. Когда я выбрался из вагона, я увидел, что кто-то потерял руку, кто-то потерял ногу, а у кого-то было обезображено лицо", — сказал он.

В Индии одна из крупнейших железнодорожных сетей в мире. Аварии на железных дорогах здесь случаются достаточно часто, несмотря на то, что власти инвестируют сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.

Самая масштабная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел в реку, в результате чего погибло не менее 800 человек.