"Железная" леди из Петропавловска рассказала о мужской работе и женском счастье

Фото: предоставлено героиней статьи

Многие представительницы прекрасной половины человечества сегодня трудятся далеко не в "женских" профессиях. Они работают с железом и даже управляют огромными спецмашинами. Так и Раушан Кшукова из Петропавловска, которая работает в тепловых сетях уже 15 лет, а начинала простым рабочим – теплоизоляционщиком. О тонкостях работы она рассказала корреспонденту BaigeNews.kz.

В тепловые сети Раушан привёл отец, который работал на тот момент здесь слесарем 10 лет. За дело молодой специалист взялась с большим энтузиазмом. Волевой характер женщины, способность руководить и работать в команде руководство отметило практически сразу. В обязанности специалиста сегодня входит осуществление защиты трубопроводов, технологических конструкций и прочего оборудования от воздействия окружающей среды.

"Очень необычная работа для женщины, довольно-таки кропотливая. Я так считаю, что женским рукам подвластно всё, стоит только захотеть, иметь желание работать, можно найти интерес во всем. Мне моя работа очень нравится, от души, от сердца идёт. Всегда говорю, что мы медики, которые лечим теплосистему города. Хорошо получается работать ручными ножницами по металлу. Весь мужской инструмент у меня в руках: стяжные ремни, шуруповерта, заклепочники, иногда бывает даже домкраты. Инструмент он ведь главное, чтобы был в хороших руках", - рассказала в беседе героиня.

Наша героиня сегодня является мастером теплоизоляционного участка управления ремонтов ТОО "Петропавловские тепловые сети" и руководит бригадой из четырёх мужчин. Отмечает, что нашла свой женский подход не только к коллективу, но и к металлу. А с мужчинами работать легче, ведь уважения больше, они прислушиваются и идут на уступки. В коллективе её даже ласково называют "модельером", создающим одежду для труб. Бывает приходится работать и всю ночь, чтобы на утро горожане не почувствовали дискомфорт.

"Бывают аварийные ситуации, мы снимаемся со своих участков и едем выполнять работу, здесь главное слаженно и дружно всё делать. Ремонт тепловой изоляции, восстановление - это круглогодичная работа, дождь ли, снег ли. Мы можем выйти и работать всю ночь, когда прокладывают теплосеть через дорогу. Мы выходим после 20 часов вечера, закладываем трубу в гидроизоляции, а затем накладываем теплоизоляцию, засыпаем. Здесь работаем оперативно, чтобы к утру у нас уже проезжая часть была готова. Поступают заявки от потребителей, выезжаем на место и делаем необходимые работы", - делится тонкостями работы Раушан.

Как у истинной женщины настоящее хобби у Раушан - кулинария. Но недавно она сделала вызов сама себе и начала нырять в ледяную прорубь.

"Я третий сезон моржуюсь, пытаюсь перебороть свой страх, ужасно боюсь воды. Как говорят там, где страшно туда и надо идти, вот я и пошла. За это время поняла, что лучше всего нырять, когда на улице холодно. А вообще это делает тебя сильнее физически и морально", - с улыбкой вспоминает героиня.

Работа с металлом делает "стальным" и характер. Однако дамы чувствуют себя в "мужских" стезях вполне комфортно и любят своё дело, а потому даже, казалось бы, бездушное железо отвечает им взаимностью. Правда дома "железная" леди старается быть любящей и нежной женой и мамой. Ведь именно такой многогранной личностью в современном мире и является женщина.