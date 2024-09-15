Желающим попасть на Медеу в Алматы рекомендуют пересесть на автобусы

Жителей и гостей Алматы, где сегодня с размахом отмечают День города, предупредили о пробках по дороге на Медеу, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с большим потоком автомобилей движение в ущелье Медеу затруднено. Просим вас воспользоваться общественным транспортом для подъема. К плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте №12, запущено еще 20 автобусов", — сообщили в пресс-службе акимата города.

Напомним, каждое третье воскресенье сентября алматинцы отмечают День города. Сегодня в мегаполисе проходят десятки праздничных концертов, знаменитый фестиваль Apple Fest, а также театрализованные представления, а вечером горожан порадует обновленное освещение телевышки "Көк Төбе".