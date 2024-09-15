Желающим попасть на Медеу в Алматы рекомендуют пересесть на автобусы
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
86Фото: wikimedia.org/Marat Rysbekov
Жителей и гостей Алматы, где сегодня с размахом отмечают День города, предупредили о пробках по дороге на Медеу, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с большим потоком автомобилей движение в ущелье Медеу затруднено. Просим вас воспользоваться общественным транспортом для подъема. К плановым 16 автобусам, курсирующим на маршруте №12, запущено еще 20 автобусов", — сообщили в пресс-службе акимата города.
Напомним, каждое третье воскресенье сентября алматинцы отмечают День города. Сегодня в мегаполисе проходят десятки праздничных концертов, знаменитый фестиваль Apple Fest, а также театрализованные представления, а вечером горожан порадует обновленное освещение телевышки "Көк Төбе".
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