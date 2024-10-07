  • 7 Октября, 17:03
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Желающих поступить в магистратуру обманула мошенница в Астане

Сегодня, 16:42
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: baigenews.kz

Десять желающих получить образование обманула 23-летняя астанчанка. За вознаграждение она обещала устроить поступление в столичный
университет. Девушка утверждала, что имеет нужные знакомства в вузе, передаёт BaigeNews.kz.

За поступление в магистратуру девять несостоявшихся студентов заплатили по 700 тысяч тенге, один - 460 тысяч тенге.

По данным полиции, "клиентов" девушка находила среди своих друзей и знакомых, которые рекомендовали её услуги другим.

"Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. Она водворена в изолятор временного содержания ДП. В отношении неё по факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Также устанавливается её причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", - сообщили в ДП Астаны.

 

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