Желающих поступить в магистратуру обманула мошенница в Астане
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Десять желающих получить образование обманула 23-летняя астанчанка. За вознаграждение она обещала устроить поступление в столичный
университет. Девушка утверждала, что имеет нужные знакомства в вузе, передаёт BaigeNews.kz.
За поступление в магистратуру девять несостоявшихся студентов заплатили по 700 тысяч тенге, один - 460 тысяч тенге.
По данным полиции, "клиентов" девушка находила среди своих друзей и знакомых, которые рекомендовали её услуги другим.
"Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. Она водворена в изолятор временного содержания ДП. В отношении неё по факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Также устанавливается её причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", - сообщили в ДП Астаны.