Желающих поступить в магистратуру обманула мошенница в Астане

Десять желающих получить образование обманула 23-летняя астанчанка. За вознаграждение она обещала устроить поступление в столичный

университет. Девушка утверждала, что имеет нужные знакомства в вузе, передаёт BaigeNews.kz.

За поступление в магистратуру девять несостоявшихся студентов заплатили по 700 тысяч тенге, один - 460 тысяч тенге.

По данным полиции, "клиентов" девушка находила среди своих друзей и знакомых, которые рекомендовали её услуги другим.