Желающих получить гражданство Казахстана россиян предупредили в МВД РК
В соцсетях оформить гражданство обещают за 6500 евро в рассрочку.
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Рекламу в соцсетях, авторы которой предлагают желающим за деньги оформить гражданство Казахстана, прокомментировали в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.
В объявлениях говорится о том, что гражданство даст возможность без виз посещать 90 стран, право на бесплатную медицинскую помощь и на открытие американской визы Е-2. За это просят 6500 евро. Оплату можно произвести в рассрочку.
В МВД просят россиян не доверять рекламодателям.
"В Интернете размещают рекламу компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приёма в гражданство. Данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества в данной сфере. Для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел. При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена", - сказано в комментарии.