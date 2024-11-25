Желающих получить гражданство Казахстана россиян предупредили в МВД РК

Рекламу в соцсетях, авторы которой предлагают желающим за деньги оформить гражданство Казахстана, прокомментировали в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

В объявлениях говорится о том, что гражданство даст возможность без виз посещать 90 стран, право на бесплатную медицинскую помощь и на открытие американской визы Е-2. За это просят 6500 евро. Оплату можно произвести в рассрочку.

В МВД просят россиян не доверять рекламодателям.