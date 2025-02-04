В Таразе осудили мошенников, похитивших более 31 миллиона тенге у граждан, желавших работать в Великобритании, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что с декабря 2022 года по сентябрь 2023-го М. и И., работая в Центре трудоустройства, предлагали горожанам услуги по оформлению документов и получения визы для трудоустройства в Великобритании.

"Подсудимые консультировали потерпевших и заключали с ними фиктивные договоры, заведомо зная об отсутствии реальной возможности исполнить принимаемые обязательства", - сообщили в суде.

76 граждан отдали за услуги от 130 тысяч до миллиона тенге, но работать так никуда и не уехали. Общая сумма ущерба составила более 31 миллиона тенге.

Подсудимый М. полностью признал свою вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. И. вину не признала и просила оправдать её ввиду отсутствия преступного умысла и состава уголовного правонарушения.

По эпизоду одного потерпевшего суд признал подсудимых невиновными за недоказанностью вины. По остальным 76 эпизодам они признаны виновными по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права заниматься деятельностью в организациях любой формы собственности, связанных с трудоустройством, сроком на три года.

Суд принял отказ от гражданских исков 10 потерпевших. Гражданские иски остальных потерпевших удовлетворены, с М. и И. в пользу 66 человек в солидарном порядке взысканы похищенные денежные средства.

Приговор ещё не вступил в законную силу.