"Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем

Жена погибшего в Астане пожарного Аскара Забикулина опубликовала в Instagram видео, посвященное годовщине их свадьбы. Женщина, написала, что после смерте мужа ее жизнь разделилась на до и после, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня у нас юбилей. Сегодня нашей семье 5 лет. Сегодня, как обычно, мы должны были поздравлять друг друга, долго обниматься и планировать свой вечер. Сегодня я должна была подарить тебе бенто-тортик с надписью "Давай станем старыми и противными вместе", а ты в ответ - цветы", - говорится в тексте под видео.

Вдова Забикулина призналась, что первое время после трагедии пыталась убедить себя, что супруг на работе. Однако потом ей пришлось посмотреть правде в глаза.

"Я часто слышала слова, что жизнь делится на до и после, когда случаются такие события. Думала, что это просто слова, но нет. Теперь мне придется учиться жить заново. Сейчас моя сила в наших девочках. Я буду стараться ради них. Но как дорастить половину себя? Подскажите мне?! Я не умею. Но одно я умею точно — любить тебя. Безумно. Сильно. Навсегда. Навечно. Бесконечно. Жди меня там", - написала женщина.

Аскар Забикулин получил сильнейшие ожоги тела при эвакуации людей из огня. Пожар произошел в одном из жилых комплексов Астаны 16 ноября. Аскар спустился в горящую квартиру на 11 этаже с помощью веревки. Ему пришлось снять защитную одежду, чтобы пробраться в окно и спаси молящих о помощи людей. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела. Несколько дней он провел в реанимации столичной больницы, но несмотря на все усилия врачей, скончался.

У офицера остались жена и двое детей. Им подарили квартиру. По указу президента пожарного наградили орденом "Айбын" 1 степени. Также в честь погибшего пожарного назвали одну из улиц в Астане.