"Ждем тебя, брат!" : Ролик в TikTok от Минобороны оценили в Сети

В социальных сетях появился оригинальный видеоролик, где призывают казахстанских юношей пойти служить в армию, передает BaigeNews.kz. Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей: одни поддержали креатив от Министерства обороны, другие напротив, стали вспоминать последние трагические новости, связанные с казахстанской армией. Ролик в Tik-Tok набрал уже 170 тысяч просмотров, а в Instagram - 13 тысяч.