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"Ждем тебя, брат!" : Ролик в TikTok от Минобороны оценили в Сети Сегодня, 15:57
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"Ждем тебя, брат!" : Ролик в TikTok от Минобороны оценили в Сети

В социальных сетях появился оригинальный видеоролик, где призывают казахстанских юношей пойти служить в армию, передает BaigeNews.kz. Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей: одни поддержали креатив от Министерства обороны, другие напротив, стали вспоминать последние трагические новости, связанные с казахстанской армией. Ролик в Tik-Tok набрал уже 170 тысяч просмотров, а в Instagram - 13 тысяч. 

@qazaq_army Ждем тебя, брат! #QazaqArmy #KazakArmy #ҚазақӘскері #modgovkz #Армия #ВСРК #Казахстан #Қазақ #ОтанҚорғау #ЗащитникОтечества #ВооруженныеСилы ♬ оригинальный звук - QazaqArmy

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#армия РК #Минобороны #Призыв
Сегодня, 15:57
235
Дамир Абуов Журналист

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