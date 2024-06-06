"Ждали 40 лет а построили не для нас" - петропавловцы о благоустройстве нового микрорайона для пострадавших

Чуть больше месяца назад на месте пустыря началась стройка. За 40 дней здесь вырос целый микрорайон. Помимо частных домов появились аллея, спортивная и детская площадки. А вскоре приступят к возведению детского сада. Обо всем этом десятилетиями просили жители соседнего микрорайона Солнечный. Все, о чем мечтали горожане, возводят. Но только для других, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

За почти 40 лет существования частного сектора на окраине Петропавловска благоустройство жители наблюдали единожды. По их словам, в прошлом году, когда в областном центре масштабно обновляли дорожное покрытие, асфальт появился и здесь. Правда коснулось это лишь нескольких улиц.

"Положили асфальт по основному направлению движения городского общественного транспорта. Обещали асфальтировать остальные улицы этим летом. Но ни четкого плана, ни действий пока не видно. После таяния снега мы ужаснулись, во что превратились наши новые дороги. Повсюду ямы, по краям совершенно разбит. То ли, потому что не установили тротуарные дорожки, которые держали бы его, то ли слабое уплотнение самого асфальта, то ли толщина покрытия не выдержана. У нас здесь столько проблем и с водопроводом, и со светом. Детям негде гулять. Десятилетиями бьемся, обиваем пороги. И нас по-прежнему игнорируют", - говорит местная жительница Наталья.

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Местные жители говорят, когда образовывался Солнечный, власти им обещали школу и детский сад. А в итоге уже третьему поколению приходится ездить на занятия в другие микрорайоны. А это минимум получасовая поездка на автобусе. При том, что Петропавловск – небольшой город.

"Это и смешно, и грустно. На наших глазах за пару дней организовали детскую и спортивную площадку. Когда мы просили об этом 40 лет! Местным детишкам негде было играть. Старая игровая с турникетом и лодкой стояла рядом с обрывом! Это большой риск. Поэтому своими силами мы соорудили небольшую территорию, обнесли сеткой. Но продолжали просить площадку. Мы ведь тоже город! Акимы меняются, обещания раздаются, результатов нет. Мы уже даже за свой счет смету сделали. Вручили ее руководителю ЖКХ, разговаривали с акимом области. В итоге нам дали отписку, что мы 179 в очереди. После 40 лет ожидания…", - говорит жительница микрорайона Солнечный Лидия.

Тем временем в соседнем микрорайоне Солнечный 2 идет активное благоустройство. Уже появился сквер. В посадке молодых елей принял участие аким региона.

"Запланировано строительство детского сада на 90 мест. Инвестор выделил 500 миллионов тенге. Работы проводит местная строительная компания. Здание будет готово в сентябре. На данный момент идет подготовка участка к строительству. Задействовано около 50 человек и 10 единиц техники", - уточнил пресс-секретарь управления строительства, архитектуры и градостроительства региона Майгуль Елемесова.

Уже сегодня ключи от новых частных домов получат 53 семьи, пострадавших от паводка этой весной. Построены жилые объекты на средства меценатов. Петропавловский завод машиностроения помог оставшимся без имущества приобрести технику и мебель.

По последним данным, 300 пострадавших семей изъявили желание переехать в новый микрорайон. Предположительно его заселят три тысячи новоселов.

"Это только начало, впереди еще много работы. Строительство домов продолжается, возводится детский сад и налаживается инфраструктура. Уже 300 пострадавших изъявили желание переехать в Солнечный. Количество растет с каждым днем. Я думаю, что это будет новая страница в жизни столкнувшихся со стихией. Благодарю за стойкость духа и проявленное доверие", - обратился к жителям аким города Серик Мухамедиев.

В планах властей за лето для пострадавших построить 700 домов. Параллельно для тех, кого наводнение лишило крова, приобретаются и благоустроенные квартиры. Закуплено уже 98.

По области от паводка пострадало 3,8 тысячи домов. Более 1,7 тысячи признаны непригодными для жилья.