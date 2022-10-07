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hotels.ru Сегодня, 17:20
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Фото: hotels.ru

ЖД-больница в Астане переедет в здание гостиницы Ramada Plaza

Об этом на внеочередной сессии гормаслихата рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Facebook-аккаунт маслихата Астаны.

По словам мэра столицы, нынешнее здание ЖД-больницы находится в аварийном состоянии.

"Мы часть отремонтировали, но остальные помещения не годятся для эксплуатации. Для того, чтобы снести и заново построить там здание, по нашим подсчётам, понадобится 60-65 миллиардов тенге. Во-первых, для этого потребуется время, во-вторых, нужно найти средства. По предложению врачей мы рассмотрели здание Ramada Plaza, - сказал градоначальник.

Здание гостиницы Ramada Plaza пустует в последние годы. Во время пандемии его использовали как ковидный стационар.

"Поэтому после соответствующей перепланировки, дооснащения оборудованием там вполне можно будет разместить больницу.

А на территории старой железнодорожной больницы будет построен новый перинатальный центр, дефицит в которых тоже остро чувствуется в этом микрорайоне Астаны, - добавил Алтай Кульгинов.

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#Астана #здравоохранение
Журналист
Сегодня, 17:20
269
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