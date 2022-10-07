ЖД-больница в Астане переедет в здание гостиницы Ramada Plaza

Фото: hotels.ru

Об этом на внеочередной сессии гормаслихата рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Facebook-аккаунт маслихата Астаны.

По словам мэра столицы, нынешнее здание ЖД-больницы находится в аварийном состоянии.

"Мы часть отремонтировали, но остальные помещения не годятся для эксплуатации. Для того, чтобы снести и заново построить там здание, по нашим подсчётам, понадобится 60-65 миллиардов тенге. Во-первых, для этого потребуется время, во-вторых, нужно найти средства. По предложению врачей мы рассмотрели здание Ramada Plaza, - сказал градоначальник.

Здание гостиницы Ramada Plaza пустует в последние годы. Во время пандемии его использовали как ковидный стационар.