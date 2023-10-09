Жасын Биркенов возглавил телеканал "Хабар 24"

Директором телеканала "Хабар 24" назначен Жасын Биркенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу телеканала.

До назначения он занимал должность директора ТОО "Атырау-Акпарат".

Жасын Биркенов начал свою трудовую деятельность в 2006 году. В разные годы он работал на каналах МТРК (Петропавловск), "Қазақстан-Петропавл", а также "Қазақстан" и "7 канал".

Был автором и ведущим тематических программ "Сұхбат", "Өзекті", "Тексердік", "Баспасөзге шолу", "Әкім" на телеканале "Хабар 24". Работал главным редактором, шеф-редактором канала. Также был собственным корреспондентом "Хабар 24" в Узбекистане и Украине.