Жасын Биркенов возглавил телеканал "Хабар 24"
Сегодня, 16:41
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Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
208Фото: khabar.kz
Директором телеканала "Хабар 24" назначен Жасын Биркенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу телеканала.
До назначения он занимал должность директора ТОО "Атырау-Акпарат".
Жасын Биркенов начал свою трудовую деятельность в 2006 году. В разные годы он работал на каналах МТРК (Петропавловск), "Қазақстан-Петропавл", а также "Қазақстан" и "7 канал".
Был автором и ведущим тематических программ "Сұхбат", "Өзекті", "Тексердік", "Баспасөзге шолу", "Әкім" на телеканале "Хабар 24". Работал главным редактором, шеф-редактором канала. Также был собственным корреспондентом "Хабар 24" в Узбекистане и Украине.