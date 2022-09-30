"Жасыл Даму" начал выплачивать автовладельцам компенсации по утильсбору

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В АО "Жасыл даму" сообщили о завершении передачи прав и обязательств ТОО "Оператор РОП" Обществу, передает BaigeNews.kz. Речь идет об использовании скидочных сертификатов и выплат денежных компенсаций владельцам, сдавшим на утилизацию транспортные средства.

"Обществом начаты выплаты отечественным автопроизводителям по предоставлению скидок владельцам скидочных сертификатов, ранее выданных TOO "Оператор РОП" на приобретение новых авто и сельхозтехники. Физическим и юридическим лицам, сдавшим на утилизацию транспортные средства для получения выплат денежной компенсации, необходимо заполнить и направить заявление c указанием актуальных банковских реквизитов, направив его в адрес Общества посредством единой платформы приема и обработки обращений граждан "Е-Өтініш", - сообщили в пресс-службе "Жасыл Даму".

Денежные компенсации будут выплачены по подтвержденным заявкам и направленным заявлениям с актуальными банковскими реквизитами.

"Использование скидочных сертификатов с истекшим сроком будет возможно после внесения соответствующих изменений в Правила стимулирования производства экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу, установленному техническим регламентом Евразийского экономического союза с электродвигателями) и их компонентов, а также самоходной сельскохозяйственной техники, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническими регламентами, утвержденные совместным приказом МЭГПР РК от 21 июля 2021 года № 263 и МИИР РК от 29 июля 2021 года № 400, в части продления срока их действия", - объяснили в ведомстве.

В октябре 2022 года дополнительно будет опубликован список производителей, у которых можно будет использовать действующие скидочные сертификаты при покупке новых автомобильных транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.