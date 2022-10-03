Жаслан Мадиев возглавил Binance Kazakhstan

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Компанию Binance Kazakhstan возглавил экс-заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 13 июня 1983 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "мировая экономика и международные финансы", Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления (магистр госуправления (MPA) по программе "Болашак") специальность "управление экономической политикой", Массачусетский технологический институт (MIT), Sloan Business School, магистр управления бизнесом (МВА).

До настоящего времени занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Работал на руководящих должностях в Нацбанке РК, АО "Банк развития Казахстана", АО "ФНБ "Самрук-Казына", инвестиционном банке Morgan Stanley (Лондон), советником премьер-министра РК, вице-президентом по экономике и финансам АО "НК "Қазақстан темір жолы", вице-министром национальной экономики, а также заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Binance - крупнейшая в мире блокчейн-экосистема, работающая в более чем 180 странах.

Напомним, в мае основатель и генеральный директор Binance Чанпен Чжао посетил Казахстан и был принят Президентом. На встрече обсуждали перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых активов, реализацию совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане.