Жару свыше 40 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане

Какой будет погода в ближайшие трое суток, сообщили в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на влияние западного антициклона, в северных, восточных, юго-восточных регионах ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра. На крайнем севере и в горах юго-востока страны сильные дожди, град, шквал. А в степи Сарыарка и пустынных районах юга страны погода будет без осадков", - сообщили синоптики.

На западе, в центре, юге и юго-востоке страны в дневное время сохраняется сильная жара, на юго-востоке страны 1 августа в отдельных районах прогнозируется очень сильная жара до +41°.