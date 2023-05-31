Жару до 43 градусов ожидают в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 июня, передаёт BaigeNews.kz.

"Во все регионы Казахстана лето придёт по календарю. Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части республики. Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами", - говорится в сообщении.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе и севере страны до плюс 36-41 градуса, на востоке - до плюс 28-33 градусов, в центре - до 30-39 градусов, на юге - до 37-43 градусов, на юго-востоке - до 30-37 градусов.