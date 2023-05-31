- "Родителей будут штрафовать за плохие оценки детей": чиновники опровергли фейк 16:03 25
- "Казахская армия не будет участвовать в чужой войне" — депутат 15:43 136
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 15:41 150
- Нужно создавать по-настоящему интересные литературные произведения - Токаев 15:32 216
- Жару до 43 градусов ожидают в Казахстане 15:29 219
- На центральном стадионе Актобе постелили новый газон 15:07 211
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 15:06 333
- "Алашское дело" и чемодан с останками Шакарима: в Семее рассказали о жертвах политических репрессий 14:56 237
- Учёба только до 25 мая: родители готовят петицию за сокращение учебного года 14:40 414
- Если добровольно вернул, преследовать не будет - депутаты о новом законе по возврату активов 14:24 299
- "Неклассическая бедность" - экономист о новом классе казахстанцев 14:18 369
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 14:09 530
- Отправят ли казахстанских миротворцев в Украину, ответили в мажилисе 14:08 481
- "Как внук Назарбаева стал владельцем "Казтранстелекома" - депутат рассказал историю активов Нурали Алиева 13:49 814
- Почему за оскорбление Елбасы отменят большие штрафы, объяснили депутаты 13:34 902
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 13:16 441
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 13:08 1360
- Более 32 млн тенге украла бухгалтер из больницы в Астане 12:58 497
- "Желаю вас увидеть и тогда готов умереть" - в семье репрессированного алматинца хранят его письма из Магадана 12:55 484
- "Участие в операциях по поддержанию мира" - в законопроект об ОДКБ внесут изменения 12:46 422
- Более 1,3 млрд тенге выплатят жертвам политрепрессий в Казахстане в 2023 году 11:54 478
- Хвастуном назвали Кайрата Нуртаса за прогулку под индийскую песню 11:50 388
- Наёмник ЧВК "Вагнер" из Казахстана получил девять лет колонии в Украине 11:29 632
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 10:51 555
- Страна молодеет: дети в Казахстане составляют уже более трети населения 10:51 394
- Елена Рыбакина вошла в топ-3 мирового рейтинга 10:40 614
- Мажилисмены почтили минутой молчания память жертв политических репрессий в Казахстане 10:34 359
- Одну из оживлённых магистралей Астаны закрыли на ремонт 10:25 804
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 10:23 551
- Запрет на вывоз бензина и дизтоплива хотят продлить в Казахстане 10:00 434
- Лучшая пенсионная система: в рейтинге стран Казахстан опередил Сингапур, Турцию и ОАЭ 09:46 566
- В Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады РК 09:16 772
- Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа - Токаев о сталинских репрессиях 08:59 729
- Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу над вундеркиндом на "Ролан Гаррос" 08:28 599
- "Захотели съездить в Москву пожать штангу" — чиновник высказался о просьбах спортсменов-любителей 07:45 547
- Тушу мёртвого тюленя в луже крови обнаружили в Актау 06:38 654
- Взрыв в "Оружейной палате": прокурор запросил для подсудимого пять лет тюрьмы 05:50 756
- Обёртка батончиков "Марс" станет более экологичной 04:18 596
- Алматинцы не могут добиться компенсации за дома, которые пойдут под снос 03:29 560
- Поднимут ли операторы связи Казахстана тарифы из-за 5G 02:40 494
- Во время матча в Ростове трибуна обрушилась на детей 01:02 701
- Названа сумма ущерба по делу о взрывах близ Тараза 00:20 520
- Казахстанцы отказываются отдыхать в Турции из-за цен 30.05.2023 1247
- Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 30.05.2023 884
- Сельчане вывалили мешки с мусором у акимата в Туркестанской области 30.05.2023 614
- Четверо пострадали в ДТП с автобусами в Караганде 30.05.2023 696
- Бублик проиграл на старте "Ролан Гаррос" 30.05.2023 654
- Скандал из-за торговых мест разгорается на рынке в Алматы 30.05.2023 980
- 62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учёт в Акмолинской области 30.05.2023 696
- "Управление неэффективно" - лидер партии "Байтак" о ситуации с водой в стране 30.05.2023 691
- В Казахстане снизилось число убийств, грабежей и разбойных нападений 30.05.2023 697
- Акционеры Polymetal одобрили "переезд" в МФЦА в Казахстане 30.05.2023 666
- Настоящий патриот: двухлетний Миша стал звездой TikTok благодаря владению казахским 30.05.2023 1988
- Как создаются мультфильмы, рассказал молодой казахстанский режиссёр 30.05.2023 663
- Центры реабилитации для наркозависимых детей предложили создать в Казахстане 30.05.2023 719
- Курс доллара вырос в Казахстане 30.05.2023 644
- Законопроект о территориальной обороне разрабатывают в Казахстане 30.05.2023 962
- Пенсионерку удерживали в рабстве и заставляли попрошайничать в Алматы 30.05.2023 710
- Ребёнок застрял в стиральной машинке в Павлодарской области 30.05.2023 777
- Экс-капитан "Барыса" Никита Михайлис стал игроком "Металлурга" 30.05.2023 783
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 1523
- Главврач поликлиники в Алматы проведёт семь лет в колонии за растрату 79 млн тенге 30.05.2023 856
- 62-летняя пенсионерка организовала притон в сауне Семея 30.05.2023 828
- Сотрудник ДУИС на авто задавил коллегу в Петропавловске 30.05.2023 732
- Аманатовцы хотят наказать операторов связи за отсутствие интернета в сёлах 30.05.2023 775
- Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова 30.05.2023 837
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 3008
- "Митингов 31 мая не будет" - прокуратура предупредила алматинцев 30.05.2023 965
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 796
- Мужчина показывал свои гениталии детям в Семее 30.05.2023 956
- "Тариф будет справедливым и комфортным для населения" - МНЭ о стоимости комуслуг 30.05.2023 1270
- Автомобили значительно подорожали в Астане и в двух регионах 30.05.2023 1092
- Цены на авиабилеты FlyArystan вырастут, если отделить компанию от Air Astana — Питер Фостер 30.05.2023 1346
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 1631
- Токаев принял верительные грамоты послов ряда стран 30.05.2023 797
- Как "пижамный день" в школах Казахстана связан с продлением учебного года 30.05.2023 760
- Опий и гашиш в большом объёме пытался перевезти наркоделец из Кыргызстана в Казахстан 30.05.2023 1040
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 1833
- Девятиклассник скончался после драки в школе 30.05.2023 971
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 756
- LOADING...
Сегодня, 15:29
225
225Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова
Жару до 43 градусов ожидают в Казахстане
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 июня, передаёт BaigeNews.kz.
"Во все регионы Казахстана лето придёт по календарю. Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части республики. Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами", - говорится в сообщении.
Ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе и севере страны до плюс 36-41 градуса, на востоке - до плюс 28-33 градусов, в центре - до 30-39 градусов, на юге - до 37-43 градусов, на юго-востоке - до 30-37 градусов.
Поделитесь:
-
Trend news
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 15:41 141
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 15:06 308
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 14:09 520
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 13:16 439
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 13:08 1348
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 10:23 550
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 1519
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 3005
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 796
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 1629
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 1832
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 4502
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1386
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 13551
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1002
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 875
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1715
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1826
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1678
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1740
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 41820
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5133
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1865
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1543
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10560
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1703
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1507
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1626
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1260
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2168
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1387
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2524
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1258
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1681
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1386
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1644
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16394
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1948
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1564
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4505
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2289
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2913
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3870
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6508
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2389
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1959
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5177
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3625
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4210
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2864
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2711
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2218
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2128
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2232
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2018
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7400
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2287
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2243
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11122
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2710
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2423
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10100
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2826
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2402
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2401
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2326
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3635
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2516
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3094
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2758
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3180
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 3021
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2873
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3224
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2698
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2375
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6844
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2661
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3272
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2827
-
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 14:09 520
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 755
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 837
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 892
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 829
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 946
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1047
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1427
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1369
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1767
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1380
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1451
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1446
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2130
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1972
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1815
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1418
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2268
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1809
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2045
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2452
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2337
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1980
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2374
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1996
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2218
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2172
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2406
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2660
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2228
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2432
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2215
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2213
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2188
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2501
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2512
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2328
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2621
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2588
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2495
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4729
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3228
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3256
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3517
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3504
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3278
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3218
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4427
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3200
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3442
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3784
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3648
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3707
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3362
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3923
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3511
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3869
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3526
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3650
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5336
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3983
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4090
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4321
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4633
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4663
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5315
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5832
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5124
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5311
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5306
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5656
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5530
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5431
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5579
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5860
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5751
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7324
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6528
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6766
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6834