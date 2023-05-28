Жарким и ветреным будет понедельник в Казахстане

Фото: twitter.com/metrouk

"Казгидромет" дал прогноз погоды по Казахстану на понедельник, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, востоке, юго-востоке республики ожидаются дожди с грозами. В целом по республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге — пыльная буря, в ночные и утренние часы на юго-востоке — туман.

На большей части Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Атырауской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в большинстве регионов страны.

29 мая ночью на северо-западе, днём на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области ожидается сильная жара 36 градусов.

В Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днём на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, западе и юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 18 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 мая ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане днём ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 29 мая на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Днём в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области 15-20 метров в секунду. В Актау ночью и утром 29 мая ожидается туман.

Днём на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-18 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днём на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.

29-30 мая днём в горах Жамбылской области ожидается гроза. 29-31 мая на севере области пыльная буря. 29-31 мая ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Таразе 29-31 мая ветер северо-восточный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

29 мая в конце дня на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге, в центре области ожидается сильная жара 35 градусов.