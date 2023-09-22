Жара вернётся в один из регионов Казахстана

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на выходные в регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие дни на западе, юге, в Актюбинской области и области Улытау прогнозируется погода без осадков. В начале периода в северных регионах, в Карагандинской области пройдут дожди, затем ожидается прекращение осадков. На востоке и юго-востоке страны прогнозируются дожди, временами сильные дожди, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег", - сказано в сообщении.

На севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы будут отмечаться заморозки до 2 градусов. В дневные часы воздух на западе Казахстана прогреется до 25-30 градусов. В северных, южных регионах и в центре страны прогнозируется повышение температуры до 18-23 градусов, на востоке республики температура понизится до 7-13 градусов.