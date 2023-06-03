Жара продолжает надвигаться на Казахстан

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Как сообщает "Казгидромет", на большей части страны в ближайшие дни сохранится погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Западно-Казахстанской области – град, шквал.

По республике сохраняется усиление ветра.

На западе Акмолинской, в южной половине Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Улытауской областей ожидается очень сильная жара.

В Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской областях ожидается сильная жара.

В Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской, на востоке, юге Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.

Днём на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. В Алматы днём ожидается гроза.

Днём в предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. 5 июня днем на западе, 6 июня днём на большей части области ожидается очень сильная жара 41-42 градуса. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте 4-6 июня ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане 4-6 июня ожидается высокая пожарная опасность.