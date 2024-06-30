Жара и гроза: по Казахстану вновь объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, на северо-западе, севере Казахстана сильные дожди, гроза, град, шквал. Только на западе страны прогнозируется погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

В Карагандинской, Павлодарской областях, в области Абай, Жетысу, на севере области Улытау, на западе, юге, востоке Акмолинской, на западе, севере Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на западе, юго-востоке Атырауской области сохранится, на западе Мангыстауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза, ветер юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днём ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем ожидается гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный на востоке, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге области Абай ожидается гроза. Днем гроза, на севере, юге, в центре области ожидается град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. г. Семей: 01 июня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер северо-западный днем севере, в центре, юге области порывы 15-20 м/с

Ночью на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

01 июля ночью на севере, западе области Улытау ожидается гроза, днем гроза, на севере, западе, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезгазкане днём ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На северо-востоке, в центре, горных районах области Жетыу ожидается гроза. Ветер юго-западный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер западный на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматы и Конаеве гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с г. Шымкенте и Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный на западе, востоке порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гроза.

Днем в Павлодарской области ожидается гроза, на западе, в центре области град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.