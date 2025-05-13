В Астане, Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за дождя, града, жары и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный дождь, гроза, град и ветер ожидаются в ЗКО и Павлодарской области.

Жара до 43 градусов и пожарная опасность – в Улытау, Кызылординской, Алматинской и Карагандинской областях.

Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.

Жара – в Астане.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Жетысу.

Гроза, град, ветер, жара и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Актюбинской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО.

Высокая пожарная опасность – в области Абай, Шымкенте и Туркестанской области.

Сильный дождь, гроза, град, туман и ветер прогнозируются в СКО.

Гроза, град, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

Гроза, туман и ветер – в Костанайской области.

Сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Атырауской области.

Гроза, пыльная буря, ветер и пожарная опасность – в Жамбылской области.