Жара и град: во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за дождя, града, жары и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.
Сильный дождь, гроза, град и ветер ожидаются в ЗКО и Павлодарской области.
Жара до 43 градусов и пожарная опасность – в Улытау, Кызылординской, Алматинской и Карагандинской областях.
Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.
Жара – в Астане.
Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Жетысу.
Гроза, град, ветер, жара и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Актюбинской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО.
Высокая пожарная опасность – в области Абай, Шымкенте и Туркестанской области.
Сильный дождь, гроза, град, туман и ветер прогнозируются в СКО.
Гроза, град, туман, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
Гроза, туман и ветер – в Костанайской области.
Сильный дождь, град, гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Атырауской области.
Гроза, пыльная буря, ветер и пожарная опасность – в Жамбылской области.
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