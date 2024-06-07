Жара и дожди ожидаются в Астане

В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

7 июня

Астана: переменная облачность, утром и днём дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 24-26 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 30-32 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днём 32-34 тепла.

8 июня

Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 26-28 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днём 32-34 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днём 35-37 тепла.

9 июня

Астана: переменная облачность, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днём 30-32 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днём 34-36 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днём 35-37 тепла.