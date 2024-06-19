Жара, гроза и сильный ветер: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета" на западе, востоке и в центре страны ожидается погода без осадков. На остальной части территории республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами. На севере, северо-западе страны – град, на юге – шквал. По Казахстану ожидается усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской сохраняется, области Улытау, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на побережье Мангыстауской областей, на севере области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, области Улытау, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, в северной половине Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны.

20 июня ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы 15-20 м/с. Днём по области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Атырау днём также сохраняется сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днём порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днём на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В Актобе ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-41 градусов. В Кызылорде днём ожидается сильная жара 40-41 градусов.

Днём на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 36 градусов.

Днём в области Улытау ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 25м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 19-20 июня ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. В Туркестане днём ожидается сильная жара 40 градусов.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с.