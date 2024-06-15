Жара, гроза и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны — сильный дождь, ожидаются град, шквал. И только на юге и в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируют усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской областях сохраняется, в Кызылординской области ожидается сильная жара.

В области Улытау, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангыстауской, на юго-западе Акмолинской, на севере области Жетысу, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, на востоке области Жетысу сохраняется, на юге области Абай, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

16 июня днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 18-23 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Уральске ночью ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Днём на востоке Атырауской области ожидается гроза. Днём сохраняется сильная жара 35-38 градусов, на юге области и в Атырау ожидается очень сильная жара 41 градус.

Утром и днём в северной половине Костанайской области ожидается гроза. В Костанае 16 июня днем ожидаются гроза, сильная жара 35 градусов.

В Астане днём ожидаются гроза, град.

Ночью на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём гроза, на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. Днём гроза, на севере, востоке, в центре области ожидаются град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ветер северный днём на востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается гроза.

Днём на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-41 градус.

Днём на севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-40 градусов.