Жара, гроза и шквальный ветер: какая погода ждёт казахстанцев в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", 10 июня в стране сохранится неустойчивый характер погоды, на большей части территории республики пройдут дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По Казахстану ожидается усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях, областях Жетысу, Улытау, в Жамбылской, на юге Актюбинской области и области Абай, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Мангыстауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в областях Жетысу, Улытау, на западе, севере Кызылординской, на западе Актюбинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской и области Абай, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской областях, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 10 июня днём ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы 10-11 июня днём ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днём на севере, востоке области Улытау ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

Днём на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере Акмолинской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Кокшетау ночью временами ожидается сильный дождь. Ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днём на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днём по области ожидается сильная жара 36 градусов. В Атырау днём ожидается сильная жара 36 градусов.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается сильный дождь. Гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днём на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на севере области 15-20 м/с. Днём на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается днем сильная жара 34-36 градусов.

Днём на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. Днём на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В Семее днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём в Кызылординской области ожидается сильная жара 35-40 градусов.

На западе, севере востоке Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, днём шквал. Ветер восточный с переходом на юго-западный на западе, севере востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается временами сильный дождь. Гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.