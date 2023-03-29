Жара, гроза и град: какая погода ожидает казахстанцев

Дожди, грозы и 29-градусная жара. В "Казгидромете" сообщили, какая погода ожидает жителей разных регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". В трёх мегаполисах плюсовая температура.

В столице столбик термометра поднимется до 14 градусов. Почти до 30 - в Кызылординской области. На севере страны ожидаются осадки, гололёд и туман. На западе - ветреная погода. Порывы местами могут достигать 20 метров в секунду. В Туркестанской области обещают грозы.