Жара, дожди и шквалистый ветер: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 15 июля на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, юго-востоке, юге, в центре ожидаются сильные дожди с грозами, градом, и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, севере в ночные и утренние часы ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

Днем в Алматинской области, на юге области Абай и в Атырауской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Мангистауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге области Абай, на юго-западе Актюбинской областей сохранится, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской области и области Улытау, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на юго-востоке Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской, Мангистауской областях, на западе Жамбылской области и области Улытау, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохранится, на юго-востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля днем в Астане ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре, востоке Акмолинской области сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

Днём на юге, в центре Кызылординской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, в центре области гроза, днём на юге, в центре области гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на южный на юге, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается гроза.

15 июля утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза, град, шквал. 15 июля ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, ночью на северо-востоке области гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе днём ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 15-20 м/с.

15 июля ночью юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем дождь, на западе, юге области сильный дождь. На севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днём град, шквал. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области временами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов. В Алматы и Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днём ожидается сильная жара до 35 градусов. В Атырау сильная жара до 35 градусов.

15 июля ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. Ветер северный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.

В горных районах области Жетысу временами ожидается сильный дождь. На западе, юге, в центре, горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане гроза.

Днём на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный, северный днём на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

15 июля утром и днем на западе, юге, востоке, в центре области Абай ожидается гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на юге Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с.

Днём в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается временами сильный дождь, град. Гроза.

Днем на востоке области Улытау ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днём гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае оожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.