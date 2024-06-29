Жара, дожди и шквал: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов

По прогнозам "Казгидромета", 30 июня на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе Казахстана сильные дожди. Лишь на юге и западе страны ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Днем в областях Абай, Жетысу, в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

В Карагандинской, Павлодарской областях, в области Абай, Жетысу, на севере, востоке области Улытау, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Мангыстауской областей сохранится, на западе, юге, востоке Акмолинской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на севере Мангыстауской, на юге Костанайской, на юге, западе в Карагандинской областей, на юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на западе, востоке Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

30 июня днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

Днём в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

Днём на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Карагандинской области, днём на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Караганде ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Днем гроза, на севере, юге, в центре области ожидается град, шквал. Ветер южный, юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, западе Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный ночью на западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер западный днем 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов. В Алматы днём ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днём сохранится сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. В Костанае ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, северный на севере области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северный с переходом юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане днём ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.