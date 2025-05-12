Казахстан разделится на два климатических фронта: в то время как южные и центральные регионы окажутся во власти горячих воздушных масс из Ирана, запад и север страны попадут под влияние циклона, передаёт BaigeNews.kz. Уже с 15 мая на юге и в центре ожидается аномальная жара: температура воздуха поднимется до 35-44°C. Даже в обычно более прохладной Акмолинской области столбики термометров достигнут отметки 30-35°C.

Однако жителям запада и северных регионов расслабляться не стоит: сюда придут атмосферные фронты с дождями, грозами, а местами - с сильными осадками и градом. Настоящее лето - только для части страны, остальным предстоит пережить погодные контрасты.