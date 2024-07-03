  • 3 Июля, 13:02
  • BAIGENEWS

Жара до +43 градусов придет в Казахстан

Сегодня, 11:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
117
Фото: baigenews.kz

Сильную жару прогнозируют синоптики на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана сохраняет свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер.

“Сильный дождь ожидается 05 июля на северо-западе, 5-6 июля на севере, в центре и на юго-востоке, и 04-06 июля на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.

Также на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33+43°С”, - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх