Жара до +43 градусов придет в Казахстан

Сильную жару прогнозируют синоптики на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана сохраняет свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер.

“Сильный дождь ожидается 05 июля на северо-западе, 5-6 июля на севере, в центре и на юго-востоке, и 04-06 июля на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.

Также на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33+43°С”, - говорится в сообщении.