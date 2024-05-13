Жаныл Балтабаева выиграла лицензию на Паралимпийские игры в Париже
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Пара каноистка из Казахстана Жаныл Балтабаева завоевала лицензию на Паралимпийские игры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.
Лицензионный чемпионат мира прошёл в городе Сегед (Венгрия).
Во второй соревновательный день Жаныл, выступавшая в классе VL3 на дистанции 200 метров в финале В, пришла второй с результатом 1:05.83. Первой финишировала спортсменка из Польши Моника Кукла с результатом 1:05.45, а третьей - француженка Елеа Чарверт, показав результат 1:07.33.
Балтабаева выиграла 12-ю лицензию для Казахстана на Паралимпийские игры. До этого путевку завоевали Спатай Бибарыс по пара каноэ, Давид Дегтярев по пара каноэ, Дастан Мукашбеков по пара легкой атлетике, Еркин Габбасов по пара пулевой стрельбе, 3 лицензии у пара пловцов, пара таеквондистов Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали.
Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.
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