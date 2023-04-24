Жансая Абдумалик вышла замуж. Кто её избранник

Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Известная шахматистка Жансая Абдумалик вышла замуж. Фотографиями с торжества она поделилась в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Forever yours, forever mine", - подписала она снимки.

Супругом спортсменки стал 34-летний Нурахмет Нуриев, несколько месяцев назад ставший председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♕ Жансая Абдумалик (@zhansaya_abdumalik)

Жансае 23 года. Она первая чемпионка мира среди девочек в Казахстане, международный гроссмейстер.