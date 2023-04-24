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instagram.com/zhansaya_abdumalik Вчера, 20:21
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Вчера, 20:21
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Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Жансая Абдумалик вышла замуж. Кто её избранник

Известная шахматистка Жансая Абдумалик вышла замуж. Фотографиями с торжества она поделилась в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Forever yours, forever mine", - подписала она снимки.

Супругом спортсменки стал 34-летний Нурахмет Нуриев, несколько месяцев назад ставший председателем правления ТОО "Корпорация Казахмыс".

 
 
 
 
 
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Публикация от ♕ Жансая Абдумалик (@zhansaya_abdumalik)

Жансае 23 года. Она первая чемпионка мира среди девочек в Казахстане, международный гроссмейстер.

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Вчера, 20:21
2176
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