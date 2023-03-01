Жансая Абдумалик рассказала, когда завершит профессиональную карьеру

Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик в своём инстаграме рассказала о том, когда планирует завершить профессиональную карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Один из подписчиков спросил спортсменку: "До скольки планируешь играть на профи арене?", на что Абдумалик ответила: "Не знаю, пока есть желание — буду играть".

23-летняя Абдумалик родом из Алматы. В 2017-ом году она получила звание международного мастера, а в 2021-ом звание гроссмейстера.

Отметим, что с января 2021-го года шахматистка является депутатом Алматинского городского маслихата VII созыва от партии Amanat.