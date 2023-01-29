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  • Жансай Смагулов стал серебряным призёром Гран-При Португалии по дзюдо
instagram/smagulovkaz Сегодня, 09:03
246
Сегодня, 09:03
246
Фото: instagram/smagulovkaz

Жансай Смагулов стал серебряным призёром Гран-При Португалии по дзюдо

Казахстанец Жансай Смагулов выступил в финале Гран-При Португалии по дзюдо, передаёт BaigeNews.kz.

После победы над испанцем Хосе-Антонио Аранду в полуфинале, в финальном поединке в весе до 73 килограммов Жансай не смог одолеть узбекского дзюдоиста Обидхона Номонова. В этом поединке Смагулов потерпел досрочное поражение.

Таким образом, 30-летний казахстанец взял серебро, а золото оставил за Номовым — бронзовым призёром чемпионата мира 2021-го года.

Видео: t.me/sportilinet
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#дзюдо #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:03
246
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