  • 21 Августа, 13:40
  • BAIGENEWS

Жанкош Тураров ответил на обвинение в изнасиловании

Сегодня, 12:00
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Жанкош Тураров ответил на обвинение в изнасиловании Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Известный боксер Жанкош Тураров отреагировал на информацию о том, что его обвинили в изнасиловании, передаёт BaigeNews.

"Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации", - написал он в своем аккаунте Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что профессионального боксера Жанкоша Турарова подозревают в изнасиловании.

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