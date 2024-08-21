Жанкош Тураров ответил на обвинение в изнасиловании

Известный боксер Жанкош Тураров отреагировал на информацию о том, что его обвинили в изнасиловании, передаёт BaigeNews.

"Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации", - написал он в своем аккаунте Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о том, что профессионального боксера Жанкоша Турарова подозревают в изнасиловании.