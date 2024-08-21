Жанкош Тураров ответил на обвинение в изнасиловании
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
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Известный боксер Жанкош Тураров отреагировал на информацию о том, что его обвинили в изнасиловании, передаёт BaigeNews.
"Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной! Клевета! И я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации", - написал он в своем аккаунте Instagram.
Напомним, ранее сообщалось о том, что профессионального боксера Жанкоша Турарова подозревают в изнасиловании.
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