Жанкош Тураров эпично выиграл бой за два чемпионских титула
Сегодня, 22:42
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Сегодня, 22:42Сегодня, 22:42
210Фото: t.me/sportilinet
Казахстанский боксёр Жанкош Тураров выступил в главном поединке вечера бокса в Алматы, встретившись на ринге с японцем Акихтро Кондо, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера", Жанкош выиграл единогласным решением судей и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии IBO, а также завоевал при этом титул WBA Gold.
Для Кондо это второй бой в карьере, который он провел за пределами Японии. Для казахстанца же эта победа стала 28-й по счёту в профессиональной карьере, при этом Жанкош по-прежнему остаётся непобеждённым.
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