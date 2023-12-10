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Жанкош Тураров эпично выиграл бой за два чемпионских титула

Сегодня, 22:42
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t.me/sportilinet Сегодня, 22:42
Сегодня, 22:42
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Фото: t.me/sportilinet

Казахстанский боксёр Жанкош Тураров выступил в главном поединке вечера бокса в Алматы, встретившись на ринге с японцем Акихтро Кондо, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера", Жанкош выиграл единогласным решением судей и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии IBO, а также завоевал при этом титул WBA Gold.

Для Кондо это второй бой в карьере, который он провел за пределами Японии.  Для казахстанца же эта победа стала 28-й по счёту в профессиональной карьере, при этом Жанкош по-прежнему остаётся непобеждённым.

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