Жанкош Тураров эпично выиграл бой за два чемпионских титула

Казахстанский боксёр Жанкош Тураров выступил в главном поединке вечера бокса в Алматы, встретившись на ринге с японцем Акихтро Кондо, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера", Жанкош выиграл единогласным решением судей и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии IBO, а также завоевал при этом титул WBA Gold.

Для Кондо это второй бой в карьере, который он провел за пределами Японии. Для казахстанца же эта победа стала 28-й по счёту в профессиональной карьере, при этом Жанкош по-прежнему остаётся непобеждённым.