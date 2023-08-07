Казахстанскому бойцу ММА Жанибеку Алимханулы бросил вызов непобежденный британец Феликс Кэш (16-0, 10 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

"Жанибек, давай драться. Ты все продолжаешь говорить, что тебе не с кем биться. Я разберусь с тобой”, - написал в соцсети Кэш.