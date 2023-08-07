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Жанибеку Алимханулы бросил вызов непобежденный британец

Сегодня, 15:49
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: sports.kz

Казахстанскому бойцу ММА Жанибеку Алимханулы бросил вызов непобежденный британец Феликс Кэш (16-0, 10 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера". 

"Жанибек, давай драться. Ты все продолжаешь говорить, что тебе не с кем биться. Я разберусь с тобой”, - написал в соцсети Кэш.

Последний раз Кэш выходил на ринг в декабре прошлого года, когда выиграл решением судей португальца Келсо Невеша (9-4-2, 2 КО).

Алимханулы (14-0, 9 КО) в мае досрочно выиграл канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

Ранее Алимханулы бросал вызов чемпиону мира Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО)

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