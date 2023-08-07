Жанибеку Алимханулы бросил вызов непобежденный британец
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
149Фото: sports.kz
Казахстанскому бойцу ММА Жанибеку Алимханулы бросил вызов непобежденный британец Феликс Кэш (16-0, 10 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
"Жанибек, давай драться. Ты все продолжаешь говорить, что тебе не с кем биться. Я разберусь с тобой”, - написал в соцсети Кэш.
Последний раз Кэш выходил на ринг в декабре прошлого года, когда выиграл решением судей португальца Келсо Невеша (9-4-2, 2 КО).
Алимханулы (14-0, 9 КО) в мае досрочно выиграл канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).
Ранее Алимханулы бросал вызов чемпиону мира Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО)
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