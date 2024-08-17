Жанибека Алимханулы вызвали на бой-реванш

Британский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Дензел Бентли заявил, что хотел бы провести реванш с обладателем поясов по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы и Бентли сражались между собой в ноябре 2022 года в Лас-Вегасе, тогда "Казахский стиль" взял верх единогласным решением судей. Сам Дензел уверен, что теперь ему по силам поквитаться за то поражение.

"Мне кажется, что, будь у меня чуть больше опыта, я мог бы победить его, и теперь у меня есть этот опыт", — заявил в интервью британским СМИ Бентли.

Возвращение Дензела Бентли на ринг состоится уже сегодня, 17 августа, в Лондоне. Он подерется с соотечественником Дерриком Осазе за титул WBO International.