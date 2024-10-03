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Жанибека Алимханулы назвали величайшим на планете

Сегодня, 10:20
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Жанибека Алимханулы назвали величайшим на планете Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
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Промоутерская компания Top Rank прокомментировала успешную церемонию взвешивания своего боксера, чемпиона мира IBF/WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Поединок Алимханулы - Михайлович состоится 4 октября в Сиднее (Австралия). 

"Официально. Пора "Казахскому стилю" напомнить миру, кто является величайшим средневесом на планете", - говорится в сообщении Top Rank Boxing в соцсетях.

Напомним, что на кону для Михайловича в предстоящем бою будет стоять только титул IBF, однако Алимханулы рискует потерять также и пояс по версии WBO - в случае проигрыша чемпиона титул будет объявлен вакантным. 

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