Жанибека Алимханулы назвали величайшим на планете

Промоутерская компания Top Rank прокомментировала успешную церемонию взвешивания своего боксера, чемпиона мира IBF/WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Поединок Алимханулы - Михайлович состоится 4 октября в Сиднее (Австралия).

"Официально. Пора "Казахскому стилю" напомнить миру, кто является величайшим средневесом на планете", - говорится в сообщении Top Rank Boxing в соцсетях.

Напомним, что на кону для Михайловича в предстоящем бою будет стоять только титул IBF, однако Алимханулы рискует потерять также и пояс по версии WBO - в случае проигрыша чемпиона титул будет объявлен вакантным.