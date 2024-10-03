Жанибека Алимханулы назвали величайшим на планете
Сегодня, 10:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
150
Промоутерская компания Top Rank прокомментировала успешную церемонию взвешивания своего боксера, чемпиона мира IBF/WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы перед боем с новозеландцем Андреем Михайловичем, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Поединок Алимханулы - Михайлович состоится 4 октября в Сиднее (Австралия).
"Официально. Пора "Казахскому стилю" напомнить миру, кто является величайшим средневесом на планете", - говорится в сообщении Top Rank Boxing в соцсетях.
Напомним, что на кону для Михайловича в предстоящем бою будет стоять только титул IBF, однако Алимханулы рискует потерять также и пояс по версии WBO - в случае проигрыша чемпиона титул будет объявлен вакантным.
Самое читаемое
- "Это было просто мясо": мама избитого до полусмерти в Экибастузе студента рассказала подробности
- Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю
- Блогера подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
- "Ты моя будешь, я твой буду": учитель домогался школьниц в Астане
- Экс-президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет