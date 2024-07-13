Жанибека Алимханулы хотят лишить титулов чемпиона мира после госпитализации

Айзек Пич, тренер претендента на титулы в среднем весе из Новой Зеландии Андрея Михайловича, эмоционально отреагировал на срыв боя его подопечного с действующим чемпионом мира WBO/IBF представителем Казахстана Жанибеком Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Их противостояние должно было состояться в Лас-Вегасе 14 июля, но было отменено из-за проблем "Казахского стиля" со здоровьем — он получил сильное обезвоживание во время весогонки и был доставлен в больницу.

"Андрей разбит этой новостью. Я считаю, что Жанибек должен быть лишен титулов, и я думаю, что он будет их лишен, и мы сразимся за вакантный титул чемпиона мира в ближайшие пару месяцев. Таков наш план. Сейчас нужно разобраться с кучей дерьма. Мы проделали невероятный объем работы за последние 10-12 недель, чтобы подготовиться к победе в этом бою, так что мы все чувствуем себя разбитыми. Он облажался не только с нами. Он обломал все шоу для ESPN, весь промоушен полетел коту под хвост. Все разрушено. Я потрясён тем, что произошло. Это непрофессионально и безумно. У этих ребят есть деньги и все необходимое, чтобы сделать все как надо. А у нас ничего нет. Мы пришли из гаража и, тем не менее, достаточно профессиональны, чтобы разобраться со своими делами, а они — нет. Это отвратительно, так что, если честно, я очень зол из-за этого", — цитируют Пича новозеландские СМИ.

Между тем, Жанибек Алимханулы обратился к подписчикам после госпитализации.

"За каждой трудностью стоит облегчение! Мы тоже проходим испытание в процессе погони за весом! Спасибо большое всем отзывчивым душам, кто переживает! Слава Богу, нас выписали из больницы. Здоровье — в первом приоритете! Не болейте, не позволяйте болеть близким! Мы воины, такие испытания нас не сломают, они поднимутся! Надеюсь, мы покажем казахский стиль еще многим миру! Спасибо за вашу поддержку!", — написал Жанибек на своей странице в Instagram.

Напомним, поединок Алимханулы — Михайлович должен был состояться утром 14 июля. На кону были титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, принадлежащие казахстанцу. Однако "Казахский стиль" вынужден был отказаться от боя с Андреем Михайловичем. Алимханулы госпитализирован в четверг вечером. Теперь главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе будет бой Рэймонда Муратальи против Тевина Фармера".