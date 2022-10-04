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Сегодня, 05:10
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Жанибека Алимханулы хотят лишить титула чемпиона мира
Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что британский боксер Дензел Бентли может отобрать у казахстанца Жанибека Алимханулы титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Дензел Бентли поддерживает себя и полностью верит, что у него есть все, что нужно, чтобы выиграть чемпионат мира по версии WBO в среднем весе у грозного чемпиона Жанибека Алимханулы. Для Дензела это прекрасная возможность перейти от уважаемого британского чемпиона к главной роли на мировой арене в Лас-Вегасе", - приводит слова Уоррена издание Boxing Scene.
Поединок Алимханулы - Бентли состоится 12 ноября в Лас-Вегасе.
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