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sports.kz Сегодня, 05:10
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Фото: sports.kz

Жанибека Алимханулы хотят лишить титула чемпиона мира

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что британский боксер Дензел Бентли может отобрать у казахстанца Жанибека Алимханулы титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Дензел Бентли поддерживает себя и полностью верит, что у него есть все, что нужно, чтобы выиграть чемпионат мира по версии WBO в среднем весе у грозного чемпиона Жанибека Алимханулы. Для Дензела это прекрасная возможность перейти от уважаемого британского чемпиона к главной роли на мировой арене в Лас-Вегасе", - приводит слова Уоррена издание Boxing Scene.

Поединок Алимханулы - Бентли состоится 12 ноября в Лас-Вегасе.

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#бокс #спорт
Журналист
Сегодня, 05:10
76
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