Жанибек Алимханулы выступил с заявлением после госпитализации
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Боксёр Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам после тревожной новости о госпитализации. Накануне важного боя за два титула спортсмен потерял сознание, передаёт BaigeNews.kz.
В команде Алимханулы ранее сообщили, что ЧП произошло из-за обезвоживания организма бойца.
"За каждой трудностью стоит облегчение! Мы тоже проходим испытание в процессе погони за весом. Спасибо большое всем, кто переживает! Слава Богу, меня выписали из больницы. Здоровье в приоритете! Не болейте, не позволяйте болеть близким! Мы воины, такие испытания нас не сломают! Надеюсь, мы покажем казахский стиль ещё многим в мире! Спасибо за вашу поддержку!" - написал боксёр в Instagram.
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13 июля в Лас-Вегасе должен был состояться бой Алимханулы против новозеландского претендента на титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Андрея Михайловича.
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