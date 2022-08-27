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  • Жанибек Алимханулы стал чемпионом мира по боксу по версии WBO
Sports.kz Сегодня, 16:05
77
Фото: Sports.kz

Жанибек Алимханулы стал чемпионом мира по боксу по версии WBO

Сегодня Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона американца Деметриуса Андраде - он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы.

Жанибек стал первым боксером из Казахстана, ставшим обладателем титула чемпиона мира по версии WBO.

В прежние годы чемпионами мира от Казахстана по основным версиям становились: Василий Жиров, Бейбут Шуменов, Геннадий Головкин и Жанат Жакиянов. Все они владели (или владеют, как в случае с GGG) поясами от WBC, WBA и IBF.

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#бокс #спорт
Сегодня, 16:05
77
Журналист

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