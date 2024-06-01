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Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое за "абсолют" и переходе в другой вес

Сегодня, 15:46
АВТОР
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксер, чемпион мира WBO/IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы рассказал, когда планирует собрать все титулы в своей весовой категории и перейти на дивизион выше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одном их постов в соцсети Х Алимханулы удивился тому, что некоторые болельщики не верят в его победу над обладателем титула WBC Карлосом Адамесом. Один из подписчиков ответил боксеру, почему доминиканца не стоит сбрасывать со счетов:

"Адамес все еще второй лучший боксер после тебя в дивизионе, самом слабом дивизионе в боксе на данный момент. Трудно понять, почему ты не переходишь во второй средний", — написал пользователь под ником BigJC.

"Я хочу собрать все титулы. Осталось совсем немного. Думаю, зимой будет бой с этим „вторым боксером“, потом с Ларой, а потом я перейду в 168 фунтов!", — озвучил свои планы "Казахский стиль".

Напомним, что Эрисланди Лара владеет чемпионским титулом по версии WBA в среднем весе.
Следующий бой Жанибека Алимханулы состоится 13 июля в Лас-Вегасе, в нем он сразится с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем.

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