Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое за "абсолют" и переходе в другой вес

Казахстанский боксер, чемпион мира WBO/IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы рассказал, когда планирует собрать все титулы в своей весовой категории и перейти на дивизион выше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одном их постов в соцсети Х Алимханулы удивился тому, что некоторые болельщики не верят в его победу над обладателем титула WBC Карлосом Адамесом. Один из подписчиков ответил боксеру, почему доминиканца не стоит сбрасывать со счетов:

"Адамес все еще второй лучший боксер после тебя в дивизионе, самом слабом дивизионе в боксе на данный момент. Трудно понять, почему ты не переходишь во второй средний", — написал пользователь под ником BigJC. "Я хочу собрать все титулы. Осталось совсем немного. Думаю, зимой будет бой с этим „вторым боксером“, потом с Ларой, а потом я перейду в 168 фунтов!", — озвучил свои планы "Казахский стиль".

Напомним, что Эрисланди Лара владеет чемпионским титулом по версии WBA в среднем весе.

Следующий бой Жанибека Алимханулы состоится 13 июля в Лас-Вегасе, в нем он сразится с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем.